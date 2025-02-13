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Джаз квартет Яны Вербы
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Яна Верба - профессиональная эстрадно-джазовая певица, выпускница РАМ им. Гнесиных. Она — воплощение харизматичности в сочетании с эффектной внешностью, зарядом положительных эмоций и уникальностью тембра! В программе тебя ждут лучшие хиты джаза. Бронь столов (депозит 1000 рублей) по номеру телефона.
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