Яна Верба - профессиональная эстрадно-джазовая певица, выпускница РАМ им. Гнесиных. Она — воплощение харизматичности в сочетании с эффектной внешностью, зарядом положительных эмоций и уникальностью тембра! В программе тебя ждут лучшие хиты джаза. Бронь столов (депозит 1000 рублей) по номеру телефона.