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Джаз Бэнд Фёдора Кувайцева

Отельник в особняке Юргенса, Россия, Санкт-Петербург, Жуковского 19

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Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт будет проходить в атриуме культурно-делового пространства «Особняк Юргенса», в котором находится ресторан Вкусно Дорого. В Джаз-Бэнде играют замечательные петербургские музыканты, очень разные по темпераменту и стилю. В качестве приглашённого гостя в выступлениях коллектива принимает участие лидер легендарного «Ленинградского диксиленда» саксофонист Олег Кувайцев. Верность стилю, любовь к музыке, темперамент и профессионализм музыкантов превращают каждый концерт в настоящий праздник! Уникальные аранжировки известных композиций и блестящие импровизации не оставляют слушателей равнодушными ни на вечеринках в джаз-клубах, ни в филармонических концертных залах.

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