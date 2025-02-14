Концерт будет проходить в атриуме культурно-делового пространства «Особняк Юргенса», в котором находится ресторан Вкусно Дорого. В Джаз-Бэнде играют замечательные петербургские музыканты, очень разные по темпераменту и стилю. В качестве приглашённого гостя в выступлениях коллектива принимает участие лидер легендарного «Ленинградского диксиленда» саксофонист Олег Кувайцев. Верность стилю, любовь к музыке, темперамент и профессионализм музыкантов превращают каждый концерт в настоящий праздник! Уникальные аранжировки известных композиций и блестящие импровизации не оставляют слушателей равнодушными ни на вечеринках в джаз-клубах, ни в филармонических концертных залах.