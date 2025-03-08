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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Jampol

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

У парней из Петербурга тот же портовый вайб, что у парней из города-побратима Манчестера – тех, что в клубе предпочитают трясти мешковатой одеждой под раскаченную музыку. Jampol сами делают такую, воспевая родной Васильевский айленд с нелегальными вечеринками на заливе, солёными брызгами волн, песчаной поземкой на крепком ветру, якорями и мачтами. Поддержат ребят КотAG4T и Петя Сноп.

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