У парней из Петербурга тот же портовый вайб, что у парней из города-побратима Манчестера – тех, что в клубе предпочитают трясти мешковатой одеждой под раскаченную музыку. Jampol сами делают такую, воспевая родной Васильевский айленд с нелегальными вечеринками на заливе, солёными брызгами волн, песчаной поземкой на крепком ветру, якорями и мачтами. Поддержат ребят КотAG4T и Петя Сноп.