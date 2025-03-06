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Jagger for women fest

Jagger
площадь Конституции, 2

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Фестивали

Про событие

В преддверии Международного женского дня состоится музыкальное событие, посвящённое этому празднику. На сцене выступят талантливые группы и исполнители с брутальным мужским вокалом, которые подарят тебе незабываемые эмоции и праздничное настроение. В программе концерта участвуют: In.spyral — Инспайрал существует в широком музыкальном спектре: от осознанного хип-хопа до нежной индитроники, от акустических баллад до жёсткого гранжа, от эмбиента с мелодекламацией до колыбельных с детским хором. Райтер — триллер-панк группа из Санкт-Петербурга. Их музыка включает в себя огромное разнообразие рок-жанров. На одном шоу ты услышишь и панк-рок, и альтернативу, и пост-панк. Ты вспомнишь HIM, «Агату Кристи», Ghost, Alkaline Trio, Ploho и другие группы, но никогда не скажешь, что это тоже самое. Осталось два кадра — повседневные бытовые притчи, наблюдения за современным человеком, интерпретации вечных литературных тем в актуальном формате. Своими домыслами — поп-панк-рок из Санкт-Петербурга обо всём, до чего можно дойти своими домыслами. Вход свободный Бронь столов (депозит 1000 рублей): на сайте или по телефону.

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