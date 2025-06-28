ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Изысканные сыры и вина

Catherine Art Hotel, Невский проспект, 32-34

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация на крыше отеля Catherine Art Hotel. Летний петербургский вечер в компании сырного клуба Art du gout, с бокалом хорошего вина, деликатесными сырами. Панорама города на Неве со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины, откуда открывается просто невероятный вид. Что тебя ждёт: — Деликатесные сыры и прекрасное летнее вино — Увлекательная лекция о разнообразии сыров, выдающейся истории их происхождения и тонкостях сочетания сыра и вина — Восхитительный вид исторического центра Петербурга на закате — 2 часа на высоте птичьего полёта в самом сердце любимого города — Безопасная и специально оборудованная терраса (столы, стулья, приборы, посуда) Ближайшие даты: 28 июня 2025 18:00-20:00, 04 июля 2025 19:00-21:00, 09 июля 2025 19:00-21:00, 18 июля 2025 19:00-21:00, 26 июля 2025 18:00-20:00, 01 августа 2025 19:00-21:00, 09 августа 2025 18:00-20:00, 15 августа 2025 19:00-21:00, 20 августа 2025 19:00-21:00, 23 августа 2025 18:00-20:00

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Мастер-класс по керамике в саду особняка
Мастер-класс по керамике в саду особняка

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста