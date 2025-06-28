Дегустация на крыше отеля Catherine Art Hotel. Летний петербургский вечер в компании сырного клуба Art du gout, с бокалом хорошего вина, деликатесными сырами. Панорама города на Неве со смотровой площадки вблизи Базилики Святой Екатерины, откуда открывается просто невероятный вид. Что тебя ждёт: — Деликатесные сыры и прекрасное летнее вино — Увлекательная лекция о разнообразии сыров, выдающейся истории их происхождения и тонкостях сочетания сыра и вина — Восхитительный вид исторического центра Петербурга на закате — 2 часа на высоте птичьего полёта в самом сердце любимого города — Безопасная и специально оборудованная терраса (столы, стулья, приборы, посуда) Ближайшие даты: 28 июня 2025 18:00-20:00, 04 июля 2025 19:00-21:00, 09 июля 2025 19:00-21:00, 18 июля 2025 19:00-21:00, 26 июля 2025 18:00-20:00, 01 августа 2025 19:00-21:00, 09 августа 2025 18:00-20:00, 15 августа 2025 19:00-21:00, 20 августа 2025 19:00-21:00, 23 августа 2025 18:00-20:00