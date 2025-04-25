На дегустации сможешь отправиться в удивительный мир шотландского виски. Узнаешь интересные факты о регионах производства, технологиях и способах выдержки виски. Выяснишь, в каких бочках созревает напиток, и как они влияют на вкусы и ароматы. Ведущий расскажет, как правильно подавать и дегустировать виски, а также поделится советами по выбору подходящих бокалов и удачных гастрономических сочетаний.