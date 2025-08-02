Изнанка
Птичья Личность, улица Рубинштейна, 28Д
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Про событие
Безумный вертеп, полный нестандартной и оригинальной музыки. Индустриальный ритмичный грохот будет плавно перетекать в непроницаемые нойзовые полотна, где на стыке двух миров, словно лучик света, будет слышно пение далёких ангелов, что зовут ввысь... А возможно и утробный вопль, срывающий покровы естества. Спадёт пелена непрекращающихся слов, описаний и ярлыков, окружающих нас в этом цифровом мире, оставляя только чистый, незамутненный разум, резонирующий со звуковыми волнами. В этот вечер выступят: Холодная SVARKA / Nefon Tapes / DEUS DEUS O! / ndntst / ndntst / Entrapist
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