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Изнанка

Птичья Личность, улица Рубинштейна, 28Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Безумный вертеп, полный нестандартной и оригинальной музыки. Индустриальный ритмичный грохот будет плавно перетекать в непроницаемые нойзовые полотна, где на стыке двух миров, словно лучик света, будет слышно пение далёких ангелов, что зовут ввысь... А возможно и утробный вопль, срывающий покровы естества. Спадёт пелена непрекращающихся слов, описаний и ярлыков, окружающих нас в этом цифровом мире, оставляя только чистый, незамутненный разум, резонирующий со звуковыми волнами. В этот вечер выступят: Холодная SVARKA / Nefon Tapes / DEUS DEUS O! / ndntst / ndntst / Entrapist

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