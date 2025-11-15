Izhevski. All Night Long
Синопская наб., 78
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Он объездил с выступлениями более 45 стран, горячо любим не только жителями Одиссеи, сводил с ума людей на Burning man и Tomorrowland, играл на Эльбрусе и просто выглядит как настоящий поручик лейб-гвардии Её Величества. Да, это Izhevski! И 15 ноября всю ночь в Будда-баре он будет превращать воду в более прекрасные напитки, воспламенять сердца окружающих и дарить бесконечную любовь! Dresscode: glamour, casual, black tie
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