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Izhevski

Buddha-Bar
Синопская наб., 78

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 5400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Он объездил с выступлениями более 45 стран, сводил с ума людей на Burning man и Tomorrowland, играл на Эльбрусе и просто выглядит как настоящий поручик лейб-гвардии Её Величества. Да, это IZHEVSKI! Всю ночь в Будда-баре он будет превращать воду в более прекрасные напитки, воспламенять сердца окружающих и дарить бесконечную любовь! DC: glamour, casual, black tie.

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