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Из Петербурга с любовью

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь создать свою совершенно особенную керамическую открытку из Петербурга в виде декоративной тарелки! Задекорируешь изделие фразой из мема про город, забавным рисунком, символом или твоей личной ассоциацией с Петербургом. Для твоей фантазии нет ограничений!:) Результат: Через 5 недель, после всех обжигов, ты получишь изделие собственного дизайна, которое будет полностью функционально и готово к применению. Продолжительность: 1,5-2 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.

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