Мастер-класс, на котором ты сможешь создать свою совершенно особенную керамическую открытку из Петербурга в виде декоративной тарелки! Задекорируешь изделие фразой из мема про город, забавным рисунком, символом или твоей личной ассоциацией с Петербургом. Для твоей фантазии нет ограничений!:) Результат: Через 5 недель, после всех обжигов, ты получишь изделие собственного дизайна, которое будет полностью функционально и готово к применению. Продолжительность: 1,5-2 часа. С подробным расписанием мастер-класса можно ознакомиться на сайте по ссылке.