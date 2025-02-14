Продолжают серию ужинов «География вкусов» путешествие в новый регион: на этот раз ты отправишься в Мурманск – край, известный не только северным сиянием и экстримом, но и удивительными вкусами, которые стали вдохновением. Гастрономический ужин «Из Мурманска, с любовью» от команды ресторана Minerals познакомят тебя с деликатесами русского севера, среди которых морские ежи, оленина и гребешки. 14 февраля ты не только разделишь с близкими гастрономические впечатления, но и перенесёшься на берег Баренцева моря и прогуляетесь по северным просторам. Погрузишься в завораживающий мир Русского Севера, представленный авторским меню с блюдами из даров моря, оленины и ягод. В 19:00 и 21:30