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Из Мурманска, с любовью!

Отель Wawelberg, 6 этаж, Невский проспект, 7-9

Начало:

Завершение:

12000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Продолжают серию ужинов «География вкусов» путешествие в новый регион: на этот раз ты отправишься в Мурманск – край, известный не только северным сиянием и экстримом, но и удивительными вкусами, которые стали вдохновением. Гастрономический ужин «Из Мурманска, с любовью» от команды ресторана Minerals познакомят тебя с деликатесами русского севера, среди которых морские ежи, оленина и гребешки. 14 февраля ты не только разделишь с близкими гастрономические впечатления, но и перенесёшься на берег Баренцева моря и прогуляетесь по северным просторам. Погрузишься в завораживающий мир Русского Севера, представленный авторским меню с блюдами из даров моря, оленины и ягод. В 19:00 и 21:30

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