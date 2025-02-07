«Из 13 в 30» (2004)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Дженне всего 13 и она очень хочет стать большой. Видимо, её желание попадает по нужному адресу, поскольку наутро она просыпается… 30-летней красавицей. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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