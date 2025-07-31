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Чувственный инди поп с оттенком Петербургской меланхоличности. Каждая песня — откровенная история о сложных взрослых взаимоотношениях. Участники: Сергей Зеленкин — гитара Иван Федотиков — бас Кирилл Четвёркин — барабаны Мария Валиева — клавиши, бэк Cпециальный гость — Черчиль
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