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ИЮля

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Чувственный инди поп с оттенком Петербургской меланхоличности. Каждая песня — откровенная история о сложных взрослых взаимоотношениях. Участники: Сергей Зеленкин — гитара Иван Федотиков — бас Кирилл Четвёркин — барабаны Мария Валиева — клавиши, бэк Cпециальный гость — Черчиль

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