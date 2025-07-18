В эту ночь ресторан Moremi превратится в пространство свободы, моды и ритма. Здесь соберутся только те, кто чувствует атмосферу, любит людей и музыку. В планах на вечер: — Cаунд от топового московского house-dj - Dub Peper и лучших dj электронной сцены Петербурга; — Уникальное световое шоу — синтез света и звука; — Локация мечты — на самом берегу Финского залива; — Вайбовые фотозоны — лучшие кадры навсегда; — Хаус на двух сценах — глубокий, танцевальный, живой; — Сервис уровня private dining — атмосфера премиального уюта; — Общение, новые знакомства; — Лаунж-зоны: терраса, второй этаж с видом на залив, купольные дома — места для отдыха в более тихой обстановке. А главное — полные сеты от резидентов «1000 промогрупп»: Виолетта, Rubo, Dub Pepper, Марс (ака Сергей Драг), Костик Максо, Mexа.