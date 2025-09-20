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iwantsummer

Цоколь 2.0, Лиговский пр., 50 корпус 3

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1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большой осенний сольник iwantsummer в Петербурге. Герои пост-рока зовут присоединиться к ним в звуковом путешествии по времени и пространству. Большая программа, где музыка и свет образуют единое целое, затянет тебя внутрь и раскачает на танцполе. Материал сыграют самый разный: от давно полюбившегося до убойных треков с последнего полноформатника. И, разумеется, ты прочувствуешь традиционную атмосферу концертов iwantsummer — всегда приятно оказаться в тёплой среде единомышленников.

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