Готовься к разговору на чистоту. Тот самый Иван Золо выходит из студии прямиком на сцену, чтобы устроить психологический разбор полётов под биты, от которых сносит крышу. Забудь о стандартных вечеринках. Это не просто шоу. HYPE LAB и ИВАН ЗОЛО— то, о чём будут говорить еще долго. IVAN ZOLO — музыкальный исполнитель, тиктокер, ютубер, твич-стример, набравший большую фан-базу по всей России и СНГ. 21 ноября тебя ждёт насыщенная программа, живое общение, мощная энергетика Вани, которая покорила миллионы сердец. Что будет: — Эксклюзив: премьера новых треков — То самое шоу, которое все обсудят на следующий день, и потом ещё на следующий — V.I.P. vibe: камерная обстановка, личный контакт, meet & greed — Отборный звук от команды Расписание: Meet & greet — 16:30 открытие дверей — 18:00 начало club show — 19:00 выход артиста — 20:30