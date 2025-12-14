Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Ив Сен Лоран был любимчиком Кристиана Диора, самой талантливой звездой в его команде. В детстве бредил театром и создавал первые костюмы как раз для сцены, еще в детстве. А ещё он оказался первым из кутюрье, кому удалось заглянуть за железный занавес и показать французскую моду гражданам СССР. Кутюрье, который возглавил модный дом Диор в 21 год. На модном бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной ты погрузишься в перипетии жизни и творчества модельера-вундеркинда и поймёшь, как вдохновение французским искусством, талант и тонкий вкус помогли ему стать звездой в столь юном возрасте. В билет входит: — лекция Екатерины Повалкиной — модная иллюстрация на память: персональный рисунок с вашим образом, выполненный в стиле Yves Saint Laurent — фуршетные закуски: ассорти канапе, мини-закуски — напиток на выбор.