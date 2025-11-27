Узнаешь, какими художниками и эпохами вдохновлялся кутюрье, чтобы лучше понять его модное наследие. Импрессионисты, Матисс, Пикассо, Энди Уорхол и Фернан Леже — это лишь малая часть тех художников, которые вдохновляли Ива Сен-Лорана на коллекции. На встрече ты узнаешь, как кутюрье работал с искусством и в чём ещё выражалась его страсть к миру художественного. Готовься, будет много красоты! В деталях познакомишься с биографией дизайнера и проследишь его творческий путь от ассистента Кристиана Диора до основателя собственного бренда. Ты исследуешь знаковые коллекции, оценишь новаторские решений в области кроя и силуэтов, и, конечно, увидишь, как искусство и культура повлияли на работы дизайнера. Тебя ждут визуальные параллели между произведениями кутюрье и мировым художественным наследием: от народных культур и классической живописи до Пикассо и поп-арта. В стоимость входят закуска, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток