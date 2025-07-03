Итальянцы с немецким акцентом
Kira, Кирочная улица, 67с2
Начало:
Завершение:
6500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация вин Севера Италии. Вина с предгорий доломитовых Альп получаются контрастными, элегантными и невероятно глубокими. У них есть свой характер, проявляющийся благодаря местному терруару. И стоит отметить, что у этих итальянцев есть ощутимый немецкий акцент, который слышен в сортах, фамилиях виноделов и в формах бутылок. Гастрономическое сопровождение от ресторана Kira. Бронь мест по телефону.
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