Тебя ждёт тепло маленькой Италии в сердце петербургской зимы. В величественных стенах собора Яани Кирик при свете свечей прозвучат главные хиты легендарного фестиваля Сан-Ремо, который подарил миру бессмертные песни. Adriano Celentano, Eros Ramazotti, Lara Fabian, Toto Cutugno и многие другие будут ждать тебя под огромным куполом церкви. Будут петь «Felicita», признаваться в любви с «Amore Mio» и, конечно, вспоминать любимую «Sara perche ti amo». Эти песни стали голосом Италии, её сердцем и душой, вдохновляют и заставляют наши сердца биться чаще. Величайшие хиты одного из самых знаменитых фестивалей мира. Уникальная акустика старинного собора, тепло свечей в темноте зала и любимые песни. Вечер романтики и хитов всех времён ждёт тебя в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга. O sole Mio! Алиса Шервуд и ансамбль «Old Movies» Музыканты – лауреаты престижных конкурсов петербургских джазовых исполнителей. Их талант, многочисленные награды и чарующий голос Алисы Шервуд создадут атмосферу вдохновения, позволяя тебе насладиться богатством и разнообразием музыкальной палитры.