Перенесись в атмосферу солнечного сицилийского берега Италии, где волны играют на струнах солнца, а песок шепчет истории древних богов, на вечеринке в bistro&dance «Be Italian» . Яркая музыкальная палитра из DJ-сетов, итальянская кухня, авторские коктейли, открытая терраса и новые знакомства — лучшая комбинация для вечеринки! В этот вечер выступят: Dangelovs / YARCO / LEXIR / Lukyanov / ZEMSKOVA / ALMA FLOW Резерв столов по указанному телефону.