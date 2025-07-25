Выбор редакции
Italian Dance
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Перенесись в атмосферу солнечного сицилийского берега Италии, где волны играют на струнах солнца, а песок шепчет истории древних богов, на вечеринке в bistro&dance «Be Italian» . Яркая музыкальная палитра из DJ-сетов, итальянская кухня, авторские коктейли, открытая терраса и новые знакомства — лучшая комбинация для вечеринки! В этот вечер выступят: Dangelovs / YARCO / LEXIR / Lukyanov / ZEMSKOVA / ALMA FLOW Резерв столов по указанному телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи