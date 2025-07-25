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Italian Dance

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Перенесись в атмосферу солнечного сицилийского берега Италии, где волны играют на струнах солнца, а песок шепчет истории древних богов, на вечеринке в bistro&dance «Be Italian» . Яркая музыкальная палитра из DJ-сетов, итальянская кухня, авторские коктейли, открытая терраса и новые знакомства — лучшая комбинация для вечеринки! В этот вечер выступят: Dangelovs / YARCO / LEXIR / Lukyanov / ZEMSKOVA / ALMA FLOW Резерв столов по указанному телефону.

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