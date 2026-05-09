Пройдёшь сквозь цветущие вишни и сливы, мимо фонтана, к Заливу. Дойдёшь до Зенит-Арены и преодолеешь мост к парку 300-летия. И там, на берегу залива устроят пикник с чаем, бутербродами с сладостями под неестественным для Питера, тёмно-васильковым чистым небом. Что ты получишь: Общение вживую Заинтересованные взгляды Звук шагов, голоса и смех А ещё не нужно краснеть, не зная, куда деть глаза — на ходу говорится легче и естественнее. Это возможность побыть в компании тех, кто имеет похожий майндсет и при этом… ты общаешься не по работе. Удивительная роскошь, особенно если ты на удалёнке. Все, кто придёт, тоже ищут новых друзей и/или любовь и заинтересованы в новых знакомствах. Погода на 9 мая будет идеальной — об этом ежегодно заботятся власти города. Позаботятся, чтобы пейзажи менялись, а ты провёл друг с другом чудесный выходной день на свежем воздухе с залива. Бери с собой термос, подстилку и вкусняшки на общий стол. В формате прогулки и неформальных бесед и социальных игр складываются самые тёплые и а иногда даже полезные знакомства. Это социальный нетворкинг и знакомства для всех, кто причастен к IT-сфере/работает на удалёнке или просто хочет больше живого общения. 1111р. - на одного 2020р. - на двоих Запись в ТГ