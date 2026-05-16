История знаменитых ювелирных домов
Sumbur bar, Соляной переулок, 14
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Иногда вечер — это не просто бокал вина. Это про атмосферу, разговоры и что-то красивое внутри и снаружи. Cartier, Фаберже, Bvlgari — не просто украшения, а целые эпохи, символы роскоши, власти и вкуса. Разберёшься, почему эти имена звучат с придыханием, какие истории стоят за их созданием и как украшения стали частью культуры и искусства. Это будет не сухая лекция, а вечер, где красиво всё: мысли, истории и атмосфера вокруг.
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