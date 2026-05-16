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  1. Санкт-Петербург
  2. События

История знаменитых ювелирных домов

Sumbur bar, Соляной переулок, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Иногда вечер — это не просто бокал вина. Это про атмосферу, разговоры и что-то красивое внутри и снаружи. Cartier, Фаберже, Bvlgari — не просто украшения, а целые эпохи, символы роскоши, власти и вкуса. Разберёшься, почему эти имена звучат с придыханием, какие истории стоят за их созданием и как украшения стали частью культуры и искусства. Это будет не сухая лекция, а вечер, где красиво всё: мысли, истории и атмосфера вокруг.

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