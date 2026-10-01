На арт-бранче с экскурсией по выставке «Сцена действия» в Манеже ты познакомишься с основными вехами развития театра — от придворной забавы до главного светского увлечения — и увидишь декорации, занавесы и костюмы, созданные прославленными художниками. За завтраком в ресторане ты узнаешь, почему актёры XIX века становились настоящими звёздами, а публика приходила в театр исключительно ради них. А ещё — как Бенуа, Бакст и Головин изменили сам принцип создания спектакля. Поговорим о том, как театр в России прошёл путь от первого постоянного публичного театра XVIII века до «Русских сезонов» Дягилева и превратился из развлечения в синтез искусств, объединивший драму, музыку, живопись, танец и костюм. На выставке ты увидишь, как театральное искусство десятилетиями развивалось рука об руку с изобразительным искусством. Познакомишься с концепцией выставки, основанной на семи «театральных картинах» — ключевых вехах в истории отечественного театра. И, конечно, увидишь произведения Ильи Репина, Нико Пиросмани, Эрика Булатова, Ореста Кипренского, Владимира Маковского и других авторов — от занавесов и декораций до костюмов. Лектор — Дарья Сидорова, гид и эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.