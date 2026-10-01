ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

История театра российского

Domina, Большая Морская улица, 54

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На арт-бранче с экскурсией по выставке «Сцена действия» в Манеже ты познакомишься с основными вехами развития театра — от придворной забавы до главного светского увлечения — и увидишь декорации, занавесы и костюмы, созданные прославленными художниками. За завтраком в ресторане ты узнаешь, почему актёры XIX века становились настоящими звёздами, а публика приходила в театр исключительно ради них. А ещё — как Бенуа, Бакст и Головин изменили сам принцип создания спектакля. Поговорим о том, как театр в России прошёл путь от первого постоянного публичного театра XVIII века до «Русских сезонов» Дягилева и превратился из развлечения в синтез искусств, объединивший драму, музыку, живопись, танец и костюм. На выставке ты увидишь, как театральное искусство десятилетиями развивалось рука об руку с изобразительным искусством. Познакомишься с концепцией выставки, основанной на семи «театральных картинах» — ключевых вехах в истории отечественного театра. И, конечно, увидишь произведения Ильи Репина, Нико Пиросмани, Эрика Булатова, Ореста Кипренского, Владимира Маковского и других авторов — от занавесов и декораций до костюмов. Лектор — Дарья Сидорова, гид и эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Эхо и Нарцисс: отношения без встречи
Эхо и Нарцисс: отношения без встречи

Бесплатно

Весёлое музыкальное лото
Весёлое музыкальное лото

от 990₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи