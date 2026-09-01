Пешеходная гастрономическая экскурсия, на которой ты совершишь своеобразное путешествие в гастрономический мир дореволюционного Петербурга. Маршрут начнётся у гостиницы «Астория» и пройдёт по историческому центру до площади Искусств. По пути вспомнишь легендарные рестораны — исчезнувшие «Кюба» и «Контан», а также сохранившийся «Абрикосовъ». Во время прогулки ты узнаешь, как развивалось ресторанное дело в имперской столице, какие кухни были популярны, чем заведения привлекали публику в условиях высокой конкуренции и какие истории происходили в самых известных ресторанах города. Отдельное внимание уделишь гастрономическим традициям эпохи — например, популярному не только в Англии чаепитию в 5 часов. И, конечно же, сможешь в удобном дегустационном формате попробовать эпоху на вкус. Попробуешь – кофе и тминный хлеб – риет из лосося – мини эклеры – риет из медвежатины – игристое вино и оливки с соленым лимоном В атмосферу ресторанного Петербурга погрузишься вместе с Екатериной Числовой, экскурсоводом, поклонницей Петербурга и любителем тёплого, душевного общения.