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История проституции: от Месопотамии до эпохи Возрождения

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

Как провести вечер в Петербурге? Отправиться на лекцию в старинный особняк XIX века. Новая встреча с Екатериной Андреевой будет посвящена истории проституции: взглянешь, как со временем менялся взгляд на «древнейшую профессию». Лекцию проведёт Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и создатель проекта об истории, искусстве и культуре YaAndArt. Встреча пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова, в месте, где в XX веке на светских салонах Николая Карабчевского собиралась элита общества Петербурга и России.

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