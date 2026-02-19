История проституции: от Месопотамии до эпохи Возрождения
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 16+
Про событие
Как провести вечер в Петербурге? Отправиться на лекцию в старинный особняк XIX века. Новая встреча с Екатериной Андреевой будет посвящена истории проституции: взглянешь, как со временем менялся взгляд на «древнейшую профессию». Лекцию проведёт Екатерина Андреева — искусствовед, лектор и создатель проекта об истории, искусстве и культуре YaAndArt. Встреча пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова, в месте, где в XX веке на светских салонах Николая Карабчевского собиралась элита общества Петербурга и России.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи