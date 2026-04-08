История меланхолии: о страхе и чувствительности в прошлом и настоящем
Мемо, Малая Морская улица, 23
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Меланхолия — это не просто грусть, а культурная призма, через которую человечество веками смотрело на мир. Лекция прослеживает эволюцию этого состояния: от античной «чёрной жёлчи» и средневекового греха уныния до знака гениальности в эпоху Возрождения и модной тоски романтиков. Разберёшь, как менялось отношение к чувствительности и страху, и почему сегодня меланхолия трансформировалась в медицинский диагноз, утратив свой поэтический ореол. Является ли печаль патологией или необходимым условием для глубины восприятия? Закуски и напитки заказываются дополнительно по меню.
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