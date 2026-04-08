Меланхолия — это не просто грусть, а культурная призма, через которую человечество веками смотрело на мир. Лекция прослеживает эволюцию этого состояния: от античной «чёрной жёлчи» и средневекового греха уныния до знака гениальности в эпоху Возрождения и модной тоски романтиков. Разберёшь, как менялось отношение к чувствительности и страху, и почему сегодня меланхолия трансформировалась в медицинский диагноз, утратив свой поэтический ореол. Является ли печаль патологией или необходимым условием для глубины восприятия? Закуски и напитки заказываются дополнительно по меню.