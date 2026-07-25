Мафия. Всем отлично знакомо это слово, но что же за ним скрывается? Любая преступная организация или нечто большее? Уникальная философия, строгая иерархия, особый кодекс чести и молчания? Кем были знаменитые мафиози: Аль Капоне, Лаки Лучано, Джон Готти и прочие? Как итальянская Мафия обосновалась в США и насколько её власть сильна на сегодняшний день? Обо всем этом и многом другом ты узнаешь из авторской лекции культуролога, специалиста в области западных культур Дмитрия Шамонова. Лектор — Дмитрий Шамонов