История мафии: Семья, преступность, кодекс встречи
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Мафия. Всем отлично знакомо это слово, но что же за ним скрывается? Любая преступная организация или нечто большее? Уникальная философия, строгая иерархия, особый кодекс чести и молчания? Кем были знаменитые мафиози: Аль Капоне, Лаки Лучано, Джон Готти и прочие? Как итальянская Мафия обосновалась в США и насколько её власть сильна на сегодняшний день? Обо всем этом и многом другом ты узнаешь из авторской лекции культуролога, специалиста в области западных культур Дмитрия Шамонова. Лектор — Дмитрий Шамонов
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