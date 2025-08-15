Ретроспектива концерта, погружение в далекие 80-е и ощущение, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы «КИНО» ожили перед глазами. Тебя ждёт сходство голоса, тембра, внешности, погружение в образ и актёрская игра всех музыкантов, их искренняя энергетика и трепетное сохранение памяти о Викторе Цое.