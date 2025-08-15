История Кино. Трибьют
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 16000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Ретроспектива концерта, погружение в далекие 80-е и ощущение, словно видеозаписи выступлений Виктора Цоя и группы «КИНО» ожили перед глазами. Тебя ждёт сходство голоса, тембра, внешности, погружение в образ и актёрская игра всех музыкантов, их искренняя энергетика и трепетное сохранение памяти о Викторе Цое.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи