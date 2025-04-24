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История искусства. Рембрандт

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Весёлая и одновременно познавательная лекция о художнике, которого проходят даже в школе. Рембрандт — не только великий художник, но и большой шутник: однажды он на месяц уехал из Амстердама, а его жена в это время распустила слух о смерти художника. В связи с этим, цены на его работы мгновенно взлетели. Но, если честно, по части финансов Рембрандт был не очень силён: не смог вовремя выплатить «ипотеку», прогорел на прямых инвестициях, безуспешно манипулировал художественным рынком, и всё это — в 17 веке. А если серьезно, то Рембрандт — настолько глубокий художник, что местами даже душный. Но многим это не мешает, каждый раз приходя в Эрмитаж, молиться «Блудному сыну». Лектор: Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный.

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