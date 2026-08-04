ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

История и архитектура метрополитена

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции отправишься в путешествие по истории метрополитена — от первых подземных линий Лондона и Глазго до элегантных станций Парижа и грандиозных ансамблей московского метро 1930-х годов. Поговорят о том, как технические задачи превращались в архитектурные образы, как эстетика станции отражала дух своего времени, и почему метро стало одним из самых ярких проявлений архитектуры XX века. Отдельная часть лекции будет посвящена Ленинградскому метрополитену — его проектированию, строительству и архитектурному облику. Обсудят, как идеи «подземных дворцов» переосмыслялись в северной столице, почему ленинградские станции отличаются особой сдержанной красотой, и как в их оформлении проявился петербургский вкус — строгий, продуманный, с вниманием к пропорциям и материалам. Поговорят и о том, как метро изменило сам город — его ритм, восприятие расстояний, структуру повседневности. Ведь метрополитен не только ускорил движение, но и стал новым пространством для городской жизни — пространством, где архитектура снова говорит с человеком напрямую, каждый день. Лекция Александра Дединкина о том, как история идей и технологий превращается в историю пространства, и как подземная архитектура помогает понять, каким был и каким остаётся Петербург — город, в котором красота уходит не только ввысь, но и в глубину. Александр Дединкин — искусствовед, историк архитектуры.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста