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  1. Санкт-Петербург
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Истории редких предметов и эстетика быта

Вселенная воды
Шпалерная ул., 56Е

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь истинное назначение загадочных винтажных и антикварных предметов, чьё происхождение и функционал не всегда понятны. Но в своё время они уверенно занимали место на столе или в быту и играли свою важную роль. Зачастую, их появлению предшествуют очень неожиданные обстоятельства. Многие из предметов уже вышли из обихода, но мы продолжаем их встречать, например, на маркете «Светский винтаж», в социальных сетях, блошиных рынках, всё чаще в ресторанах, на страницах Pinterest и не только. Поговорят о том, как эти предметы могут нам послужить сегодня и наполнить особой эстетикой бытовые моменты. А также обсудят с чего начать покупать винтаж и что лучше всего вписывается в современную сервировку.

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