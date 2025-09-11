Петр Клодт — создатель скульптурного ансамбля Аничкова моста и памятника баснописцу Ивану Крылову в Летнем саду, автор конной статуи для памятника Николаю I на Исаакиевской площади, мастер анималистической пластики. На встрече от Наталии Кадик ты узнаешь: — Как жил автор знаменитых укротителей коней? — Как он стал скульптором-самоучкой — О жене, приносящей удачу — Гонках с Императором и знаменитых словах Николая l — А также о последнем шедевре Петра Карловича и вершине русской инженерной мысли В меню: Салат груша-горгонзола Утиная ножка конфи с копчёными яблоками и кремом сельдерей-кокос Десерт «Шоколадная шкатулка» (насыщенный бисквит с горячей начинкой из тёмного шоколада с миндальной крошкой и домашним мороженым) Чай/кофе на выбор