Музыкально-поэтический спектакль Дмитрия Мячина. В этот вечер для тебя прозвучит авторская музыка из разных альбомов, в том числе абсолютно новых — о человеческих чувствах, о силе природы, о разных странах и городах. Программа будет сопровождаться честными и искренними рассказами из личного опыта артиста — о том, что вдохновляло на создание циклов и отдельных сочинений. Это будет живой творческий вечер с музыкой, общением и историями, навеянными исследованиями себя и мира. Дмитрий Мячин — пианист и композитор, лауреат международных конкурсов имени Шопена (Санкт-Петербург) и Глинки (Москва), а также многих других. Как композитор он является автором музыки к двум фильмам, вышедшим в прокат в более чем 60 странах мира: «Hermitage. Power of Art» и «Maledetto Modigliani». Также он автор музыки к спектаклям «Легенда о пианисте» и «Театр в стиле Jazz».