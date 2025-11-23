Смесь свежих треков и проверенных временем боевиков. Хиты прошлых лет и совсем свежие песни с готовящейся пластинки — всё это ярославские кудесники без стыда выставят напоказ. Экспериментальный рок, арт- и дэнс-панк, кислотные синтезаторы и не менее едкие тексты, которые можно применять для удаления ржавчины с металла, а главное — проникновенный, как интонация просьбы дать в долг, вокал Екатерины Турбины.