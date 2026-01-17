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Испанский разговорный клуб

Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 99Б

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Каждый участник выбирает случайный номер, а ведущий зачитывает вопрос — и вместе обсуждают тему, смеются, делятся историями и просто болтают по-испански. В прошлый раз вопросы были очень интересными — от личных тем до забавных и неожиданных, так что скучно точно не будет. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)

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