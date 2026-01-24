Каждый участник выбирает случайный номер, а ведущий зачитывает вопрос — и вместе обсуждают тему, смеются, делятся историями и просто болтают по-испански. В прошлый раз вопросы были очень интересными — от личных тем до забавных и неожиданных, так что скучно точно не будет. Цена: 500 рублей + тариф кофейни (4 руб./мин.)