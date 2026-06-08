Искусство задавать вопросы
Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Практикум на основе заметок Леонардо да Винчи. Он умел всматриваться в обыденные вещи и задавать необычные вопросы в поисках смысла и законов, стоящих за всем. На занятии через практические упражнения и опыты ты попробуешь посмотреть на жизнь «его глазами», используя осознанное внимание, вопросы и размышления — словно через мост — заново открывать для себя новое, неизведанное вокруг. Как в детстве, ты примеришь на себя «костюм вечного искателя», открывателя тайн.
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