Практикум на основе заметок Леонардо да Винчи. Он умел всматриваться в обыденные вещи и задавать необычные вопросы в поисках смысла и законов, стоящих за всем. На занятии через практические упражнения и опыты ты попробуешь посмотреть на жизнь «его глазами», используя осознанное внимание, вопросы и размышления — словно через мост — заново открывать для себя новое, неизведанное вокруг. Как в детстве, ты примеришь на себя «костюм вечного искателя», открывателя тайн.