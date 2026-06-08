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  1. Санкт-Петербург
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Искусство задавать вопросы

Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Практикум на основе заметок Леонардо да Винчи. Он умел всматриваться в обыденные вещи и задавать необычные вопросы в поисках смысла и законов, стоящих за всем. На занятии через практические упражнения и опыты ты попробуешь посмотреть на жизнь «его глазами», используя осознанное внимание, вопросы и размышления — словно через мост — заново открывать для себя новое, неизведанное вокруг. Как в детстве, ты примеришь на себя «костюм вечного искателя», открывателя тайн.

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