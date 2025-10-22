Из недр земли бывшего «Главного газового завода Общества столичного освещения» в космос с Планетарием 1. История пойдёт о том как зарождалось, развивалось и сохранялось искусство на небольшом участке Обводного канала, 74. Кто, когда и как построил один из самых больших газовых заводов? Как искусство связано с этапами его развития? Что же это за искусство и как можно его сохранить? Об этом для тебя расскажет аттестованный Министерством Культуры архитектор-реставратор, а также, главный архитектор «Планетария 1» — Алексей Ларьков. Встречу начнут в 19:00 с экскурсии по лаборатории SpaceLab Планетария 1.