Искусство вопреки времени: секреты сохранения наследия
наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 16+
Про событие
Из недр земли бывшего «Главного газового завода Общества столичного освещения» в космос с Планетарием 1. История пойдёт о том как зарождалось, развивалось и сохранялось искусство на небольшом участке Обводного канала, 74. Кто, когда и как построил один из самых больших газовых заводов? Как искусство связано с этапами его развития? Что же это за искусство и как можно его сохранить? Об этом для тебя расскажет аттестованный Министерством Культуры архитектор-реставратор, а также, главный архитектор «Планетария 1» — Алексей Ларьков. Встречу начнут в 19:00 с экскурсии по лаборатории SpaceLab Планетария 1.
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