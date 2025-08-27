История пойдёт о том, как зарождалось, развивалось и сохранялось искусство на небольшом участке Обводного канала, 74. — Кто, когда и как построил один из самых больших газовых заводов? — Как искусство связано с этапами его развития? — Что же это за искусство и как можно его сохранить? Об этом расскажет аттестованный Министерством Культуры архитектор-реставратор, а также, главный архитектор «Планетария 1» — Алексей Ларьков.