Искусство сохранять искусство
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
История пойдёт о том, как зарождалось, развивалось и сохранялось искусство на небольшом участке Обводного канала, 74. — Кто, когда и как построил один из самых больших газовых заводов? — Как искусство связано с этапами его развития? — Что же это за искусство и как можно его сохранить? Об этом расскажет аттестованный Министерством Культуры архитектор-реставратор, а также, главный архитектор «Планетария 1» — Алексей Ларьков.
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