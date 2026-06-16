Алкоголь сопровождает человечество с древнейших времен и, разумеется, его изображения мы повсеместно встречаем в произведениях искусства. Но является ли вино на картине просто вином или символизирует нечто большее? На лекции посмотришь на внедрение алкогольных напитков в сюжетную канву разных видов искусства и проанализируешь, когда напиток остаётся просто напитком, а когда приобретает множество скрытых трактовок. А ещё разберёшься, как «градус» влияет на смыслы: почему художники и скульпторы разных эпох снова и снова обращаются к образу опьянения и что на самом деле скрывается за бокалом в их произведениях. Лектор: Елизавета Савина, искусствовед, экскурсовод Русского музея. Вход свободный, донат лектору приветствуется. С собой обязательно возьми паспорт, так как все мероприятия только для совершеннолетних.