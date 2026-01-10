1920-е. Сухой закон. Кабаре «Тайный сад» — блеск, джаз, танцы, шампанское и очень грязные деньги. За красивым фасадом счастливых улыбок кроется боль и унижение. Искусство, деньги, любовь — Это красочная и драматичная история про знакомство с собой настоящим в иллюзии иерархии. Про крысиные бега по лестнице, у которой нет вершины. Сегодня ты — король, завтра — пешка. Сегодня ты правишь, завтра — тобой. Можно ли увидеть свет любви, если не осознал собственную тьму? Есть ли хоть один человек в этом мире, на кого можно положиться, в мире, где законом управляют деньги? Как оставлять хладнокровие хищника, когда ты в любой момент можешь превратиться в жертву? Представляют ответы в иммерсивном спектакле. Это не мюзикл, но тебя ждут красивые номера от танцоров бурлеска и живой вокал. Постарались создать атмосферу, чтобы каждый зритель почувствовал себя не зрителем в театре, а посетителем кабаре и полноценным участником интриг «Тайного сада». На входе тебя будет ждать вэлком-дринк и маска, чтобы никто не узнал твою личность. Так же просят прийти за 30 минут до начала, если ты планируешь заказывать еду, чтобы не мешать актёрам играть свои роли. Для удобства доступен предзаказ по телефону ресторана.