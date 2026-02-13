Искры Зимние by Kastry fest
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Вечер, где можно безудержно танцевать под witch house, darkwave и fonk на мейне. Summer of Haze приедет из Москвы чтобы раздать фирменного стиля, Synergia выступит с дарк сетом в необычном для себя амплуа, а AndYes споет под witch house. Main flame stage Плачь Земля AndYes (live vocal) C R V R M KALXSH Summer of Haze Synergia Teaching in Trips Pulse stage Limb showcase Katsura x G Depot Morpha So_N Tripinzen Dst x Rahazzahar
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