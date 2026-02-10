ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Искры Осенние

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Замес на двух танцполах с музыкой в единый фьюжн вечеринки, ставшей уже традицией. Что сверху — сцена «Пламя» (Flame) Вейв, витч-хаус, дарк-вейв 23:00 — Eternvl Svdness 00:00 — Imitationofmane 01:00 — Dr. Rader 02:00 — Blvck Cvrnvge 03:00 — Teaching in Trips 04:00 — Lopata x Zawalee 05:00 — Extetti Что снизу — сцена «Пульс» Трайб, ментал, текно 23:00 — Pulsating Void 00:00 — Zri.Svet x Nilz 01:00 — Katsura 02:30 — Dst x Paul Mike 04:00 — Rahazzahar 05:00 — Sinicuichi Стоимость на входе — 2000 руб.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Ночные всадники
Ночные всадники

700₽

Ночные всадники
Ночные всадники

800₽

Космический киберпанк
Космический киберпанк

1000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Prodigy Con Наследие (Prodigy Con Legacy)
Prodigy Con Наследие (Prodigy Con Legacy)

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста