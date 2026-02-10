Искры Осенние
Кожевенная линия, 34
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от 1700₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Замес на двух танцполах с музыкой в единый фьюжн вечеринки, ставшей уже традицией. Что сверху — сцена «Пламя» (Flame) Вейв, витч-хаус, дарк-вейв 23:00 — Eternvl Svdness 00:00 — Imitationofmane 01:00 — Dr. Rader 02:00 — Blvck Cvrnvge 03:00 — Teaching in Trips 04:00 — Lopata x Zawalee 05:00 — Extetti Что снизу — сцена «Пульс» Трайб, ментал, текно 23:00 — Pulsating Void 00:00 — Zri.Svet x Nilz 01:00 — Katsura 02:30 — Dst x Paul Mike 04:00 — Rahazzahar 05:00 — Sinicuichi Стоимость на входе — 2000 руб.
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