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Инженеры-мостостроители Петербурга: смельчаки, мастера, новаторы

Лекторий 16place
Владимирский проспект, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция о Петербурге. Многие из нас знают, кто создал Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Мы любим об этом рассказывать, показывать и гордиться. А ещё все мы обожаем петербургские мосты, и с радостью обсуждаем их создателей, талантливых инженеров и архитекторов. Или нет? Или про мостостроителей Петербурга мы ничего не знаем? На лекции можно выяснить и подробно это разобрать. На встрече: — ты узнаешь, какой мастер конструировал первые разводные мосты; — вспомнишь почти забытого архитектора, автора каменных сводов над водами города; — узнаешь много интересного про испанца Августина Бетанкура и его влияние на историю строительства Петербурга; — обсудишь с участниками, чьё имя вписано в историю появления первого постоянного моста через Неву. Организационные моменты: — Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. Продолжительность: 1,5 часа

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