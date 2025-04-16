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Инженеры-изобретатели Петербурга: их влияние на историю города

Лекторий 16place
Владимирский проспект, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+

Про событие

Лекция о Петербурге. Петербург знаменит архитекторами, поэтами, писателями, политиками и другими яркими личностями, оставившими след в истории и культуре нашей страны. Но есть люди, которых редко вспоминают в городе, а зря. Это инженеры и изобретатели. Их идеи и мечты не меньше влияли на восприятие и внешний облик Петербурга. О таких людях и их проектах пойдёт речь на лекции. На встрече ты узнаешь: — кто написал книгу «Театрум махинарум то есть Ясное зрелище махин»; — где пошёл первый трамвай в Петербурге или в пригороде Берлина; — что нам в наследие оставил великий Николай Путилов; — кого (по легенде) называют крёстным отцом киновселенной «Звездных войн». Организационные моменты: — Предварительная покупка билетов через сайт обязательна. — Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. — Продолжительность: 1,5 часа

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