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Invertor

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Едут в тур, посвящённый выходу нового альбома. Invertor тащит Дискомфорт по Центральной России, а ты делаешь бессмысленный бросок своего туловища в беспощадный замес на танцполе. Новый сет — до боли знакомый результат. В этом году тяжелее уже не будет. Дискомфорт в твоём городе.

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