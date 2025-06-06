Invertor
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Едут в тур, посвящённый выходу нового альбома. Invertor тащит Дискомфорт по Центральной России, а ты делаешь бессмысленный бросок своего туловища в беспощадный замес на танцполе. Новый сет — до боли знакомый результат. В этом году тяжелее уже не будет. Дискомфорт в твоём городе.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи