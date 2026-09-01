Гостей шоу ждёт не просто уникальное музыкальное событие, а настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звёздных миров. Amadeus Concerts представляет орган, струнный ансамбль и клавишные под огромным звёздным куполом самого большого Планетария в Мире. Специально для сферического купола был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: все это позволит представить зрителю не «реплику» фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму.