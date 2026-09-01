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Интерстеллар

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

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Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Гостей шоу ждёт не просто уникальное музыкальное событие, а настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звёздных миров. Amadeus Concerts представляет орган, струнный ансамбль и клавишные под огромным звёздным куполом самого большого Планетария в Мире. Специально для сферического купола был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: все это позволит представить зрителю не «реплику» фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму.

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