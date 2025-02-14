Любовь — одно из самых загадочных и неоднозначных чувств в мире. На Белой Ночи можно будет отправиться в Древнюю Грецию и погрузиться во все виды любви, ведь ничто не передаёт чувства лучше, чем музыка! Тебя ждёт шоу, атмосфера красоты и праздника, живой вокал и скрипка, а также выступление иностранного хэдлайнера и топовых диджеев России: Alexander Popov, DJ FEEL / SHAPOV и другие