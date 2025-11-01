Приходи на интерактивную лекцию, где ты не просто послушаешь о прошлом, а будешь сам читать, писать и разгадывать загадки древнейших славянских азбук. Во время лекции совершишь путешествие в IХ-ХI века — эпоху становления славянской письменности, и станешь настоящими исследователями. В ходе мероприятия выполнишь несколько практических заданий и на целый час почувствуешь себя мастером письма. На чём писали в Древней Руси? Какие азбуки боролись за право быть главными у славян в IХ-Х веках? Как зародился знакомый русский алфавит? Ответы на эти и многие другие вопросы о древнерусской словесности ты получишь на лекции. Для всех, кто хочет услышать шепот древних свитков, — добро пожаловать!